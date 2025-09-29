乃木坂46、4期生トリオに絶賛の声「最上級にかわいい」「強すぎる」
乃木坂46の4期生・弓木奈於が27日、自身のインスタグラムを更新。同期の賀喜遥香、田村真佑との3ショットを公開し、ファンから「最上級にかわいい」「強すぎる」と反響を呼んでいる。
【写真】「こんな美人3人が」乃木坂46・弓木奈於、賀喜遥香＆田村真佑とディズニーシーへ
乃木坂46は同日、39thシングル「Same numbers」のリアルミート＆グリートを愛知県・ポートメッセなごやで開催。今回の写真は、そのオフショットとみられる。
プライベートでも特に親交の深い3人。 ファンからは「本当に仲良し3人組だね」「3人とも可愛すぎ」「この3人強すぎる」「最上級にかわいいよ！！」「可愛いの頂点」などの声が相次いでいる。
引用：「弓木奈於」インスタグラム（＠nao.yumiki_official）
