松坂桃李、“事務所の後輩”菅田将暉とは「お互い先輩後輩と思ってない」

俳優の松坂桃李（36歳）が、9月28日に放送されたバラエティ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演。事務所の後輩である菅田将暉について「お互い、先輩後輩と思ってない」と語った。



映画「ひゃくえむ。」で声優を務めた松坂桃李と染谷将太が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。松坂が占い師から「58歳から業界の裏で暗躍する。松坂軍団を作る」と言われ、「うちの事務所、誰かいたかなぁ」と軍団を構成出来るような後輩がいるかどうか思案する。



スタッフが松坂の後輩である菅田将暉の名を挙げると、松坂は「菅田は、お互い、先輩後輩と思ってない。だからお互い気を遣った感じはないんですけど」と話し、菅田より下の年代の後輩は「僕と絡みづらいだろうな、何かそういう気はするんですよね」と語った。