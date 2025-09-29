オニツカタイガー「MEXICO 66」のソールが厚い!? しかもこれイタリア製です

Onitsuka Tiger（オニツカタイガー）から、イタリアの伝統的なクラフトマンシップとアート性を取り入れた「ITALIAN MADE」シリーズが新登場！

今回ラインナップしたのは、オニツカタイガーのヘリテージモデルである「MEXICO 66」と「FABRE」に、イタリアンレザーとヴィンテージ加工による再解釈を加えた「MEXICO 66 IM」（4万9500円）、「FABRE LO IM」（4万9500円）、「FABRE MT IM」（5万1700円）の3型。

いずれも、イタリアンレザーならではの上品な風合いと、ヴィンテージ加工による洒脱感がたまらない！ 分厚いカップソールからなるシルエットも、トレンド感抜群です。

「ITALIAN MADE」シリーズ最大の特徴は、オニツカタイガーのアイコニックなデザインを際立たせるイタリアンレザーの質感と、クラフトマンシップを感じる独特な表情。シンプルかつミニマルなフォルムが、レザーのなめらかな光沢を引き立てて、“オニツカタイガーストライプ”やカッティングと美しく調和しています。

イタリアンレザーにあえてヴィンテージ加工を施すことで、カジュアルでありながら、長年履き込んだかのような深みを感じさせる上品なビジュアルに。もちろん、ヴィンテージアイテムとのコーディネートにももってこいです。

▲「MEXICO 66 IM」

「MEXICO 66 IM」では従来の「MEXICO 66」の薄いソールを、分厚いカップソールに刷新することで、オリジナルのモダンなシルエットに。足元にボリュームをもたせるトレンドのスタイルにもマッチします。

▲「FABRE LO IM」

製造は全工程にわたりイタリアで行われているそう。日本発のオニツカタイガーならではのデザイン性とテクノロジーに、イタリアの靴職人による熟練の技術と丁寧な仕上げが融合することで、しなやかな履き心地とアートピースのような美しさを実現しています。

▲「FABRE MT IM」

「MEXICO 66 IM」、「FABRE LO IM」、「FABRE MT IM」は、ヨーロッパの一部店舗では9月16日より販売スタートしており、そのほかの地域の店舗では10月下旬以降より発売予定。日本での販売が待ちきれない！

