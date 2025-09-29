¥«¥ë¥Ó¡¼¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥è¥¨¥Ã¥°Ì£¡×¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÇØÆÁÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥è¥¨¥Ã¥°Ì£¡×¤ò9·î30Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥è¥¨¥Ã¥°Ì£¡×¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÇØÆÁÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ê¤É¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÃº»À°ûÎÁ¤ä¤ª¼ò¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÇ»¤¤Ì£¤¬¹¥¤¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢È¾½Ï¤ÎÍñ¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Þ¥è¥¨¥Ã¥°¤Î²èÁü¤òÃæ±û¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤¿¡£È¾½ÏÍñ¤¬¿â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²«¿§¤È¹õ¿§¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¡¢ÇØÆÁ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï198±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥«¥ë¥Ó¡¼¡áhttps://www.calbee.co.jp