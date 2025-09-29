

「明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ブルーベリー風味」

明治は、“ヨーグルトの正統”である「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドから、「明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ブルーベリー風味」を9月30日に発売する。

同品は、特定保健用食品として許可された腸内細菌のバランスを整えて、お腹の調子を良好に保つ、のむヨーグルト。ヨーグルトとの相性がよいすっきりさわやかなブルーベリー風味となっている。

ヨーグルト市場売り上げNo.1（インテージ SRI＋ ヨーグルト市場 2024年9月〜2025年8月 累計販売金額）の「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドから、すっきりさわやかなブルーベリー風味のドリンクタイプヨーグルト「明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ブルーベリー風味」を発売する。同商品は、「腸内細菌のバランスを整え、おなかの調子を良好に保つ」効果が認められた、特定保健用食品。健康を気遣いつつも、フルーツの風味を楽しみたい人におすすめだとか（同商品は無果汁）。脂肪分を気にせず毎日続けやすい、脂肪0タイプ（脂質0.5g未満／100ml（食品表示基準））で、すっきりとしたおいしさを楽しめる。

［小売価格］246円（税込）

［発売日］9月30日（火）

