今年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、10月1日から、リンツ史上初となる、ラム酒で香り付けしたショコラドリンク「貴婦人のラムレーズンショコラドリンク」を、全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで発売する。

この秋、リンツから大人のための特別なショコラドリンク「貴婦人のラムレーズンショコラドリンク」が、期間限定で登場する。

トップを飾るのは、芳醇なバターが香るサクサクのオリジナルビスケットと、ふわりと軽い口どけのバタークリームホイップ。まるで上質なレーズンサンドを彷彿とさせる組み合わせとなっている。またフランスで有名な“貴婦人のラム”と称される「ネグリタラム」にじっくりと漬け込み、一粒一粒に豊かな風味を凝縮させた自家製ラムレーズンが、リンツのホワイトチョコレートと合わせることで、官能的で贅沢なマリアージュを奏でる。

ハロウィンシーズンの午後に楽しむ、大人のアフタヌーンティーをイメージ。リンツ史上初となるラム酒で香りづけしたショコラドリンク。秋が深まる午後、日常を忘れて少し贅沢な時間を過ごしたいあなたへ。ラムが豊かに香るこのショコラドリンクで、特別なアフタヌーンティーを楽しんでほしいという。

［小売価格］898円（税込）

［発売日］10月1日（水）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp