9人組アイドルグループのSnow Manが、K-POPの合同コンサート『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』に出演することが発表された。同コンサートは、世界142か国で放送されている韓国KBSの人気音楽番組『ミュージックバンク』主催でおこなわれている年末恒例のイベントだ。

Snow Manは「スペシャルゲスト」

「今年は12月13日と14日の2日間、昨年よりも規模を大幅に拡大して国立競技場での開催となります。第1弾の発表では、Stray Kids、ATEEZ、ENHYPEN、IVE、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、ILLITが出演アーティストとして公表されていました。今回は第2弾として、U-KNOW、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、RIIZE、TWS、NCT WISHの出演を発表。加えて、出演が決定したSnow Manは、日韓国交正常化60周年を記念したスペシャルゲストとして登場します」（音楽誌ライター）

昨年の同コンサートは「みずほPayPayドーム福岡」にて開催され、StrayKidsやITZY、LE SSERAFIMやZEROBASEONEなど、2024年に活躍した人気K-POPアイドルたちが集結した。

「昨年、トップバッターを務めたのはグローバルアイドルグループのINI。初日からかなりの盛り上がりとなっていました。MCは俳優のムン・サンミンさんやシン・イウェンさん、LE SSERAFIMのホン・ウンチェさんが担当。普段はグループで活動しているメンバーのソロでの出演や、懐かしのヒットソングをカバーするスペシャルステージなどで会場の熱気は最高潮に。大トリにはStrayKidsが登場し、割れんばかりの歓声がドームを包みました」（前出・音楽誌ライター）

「SnowManを入れる意味がわからん」

全22組のアーティストが出演した2024年のコンサート。観客は延べ7万人が集結し、2日間にわたる祭典は大盛況で幕を閉じた。

今年も期待せずにいられない同コンサートだが、ネット上ではSnow Manの出演に疑問の声が続出している。

《韓国でやるわけでもないのにSnowManを入れる意味がわからん》

《これってSnowManのファンに席埋めてもらいたいから、呼んでるだけじゃん》

《SnowManで席埋めて、コンサートが人気あるように見せたいだけ》

など、Snow Manが客を集めるために呼ばれているのでは、と懐疑的な見方をする人たちが多くいるようだ。

K-POPスターたちが一堂に会するビッグイベント『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』では、今後さらに出演者が追加されるとのこと。昨年同様に大きな盛り上がりとなるか、Snow Manの出演も合わせて楽しみにしたい。