シャオミ・ジャパンは2025年9月26日より、昇華型印刷方式を採用した『Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro』と、50W出力のスピーカー『Xiaomi サウンドパーティ』を国内で発売開始した。

◼︎片手に収まるコンパクトさ『ポータブルフォトプリンター Pro』

『ポータブルフォトプリンター Pro』は、313dpiの解像度と1677万色の色域を実現する昇華型印刷テクノロジーを採用し、細部まで美しい写真を出力できる。印刷と同時に自動ラミネート加工が施され、湿気や色褪せにも強い耐久性を備える。

3人までのマルチユーザー対応により、仲間同士でも手軽に写真を共有できるほか、Xiaomi Homeアプリを使えばライブフォトやARフォトの印刷にも対応する。

コンパクトで持ち運びやすいサイズ感を維持しつつ、多彩なフレームやウォーターマーク、テンプレートを利用してカスタマイズ可能。市場想定価格は税込15,800円、10月10日までは早割価格の14,800円で販売される。

◼︎大音量と長時間駆動を備えた『サウンドパーティ』

『サウンドパーティ』は、15Wツイーターと35Wウーファーを搭載した50W出力のポータブルスピーカーで、低音ブーストモードを含む豊かなサウンドを実現する。Harman AudioEFXによるチューニングで、臨場感のある音楽体験を楽しめる。

TWSモードでは2台をステレオスピーカーとして利用でき、さらに最大100台までのパーティコネクト機能にも対応し、大規模イベントにも活用できる。

NFCによるワンタップペアリングやBluetooth 5.4での安定接続、内蔵マイクによる通話機能など実用性も充実している。5200mAhバッテリーは最長26時間の連続再生に対応し、PD急速充電や15Wのリバース充電機能を備える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）