メルカリで「よく購入する商品」ランキング！ 2位「本・雑誌・漫画」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年8月22日、全国10〜60代の男女200人を対象に、メルカリに関するアンケートを実施しました。その中から、「メルカリでよく購入する商品カテゴリ」ランキングの結果をご紹介します。
さらに、調査で判明した結果について「All About」フリマアプリガイドの川崎さちえさんに解説してもらいました。
【5位までの全ランキング結果を見る】
本や雑誌、漫画は「新品で買うよりも中古で十分」というニーズが強く、メルカリでも頻繁に取引される定番カテゴリです。状態がいいものやまとめ売りされているものは特に人気があります。
回答者からは「新品よりも安く手に入るし、綺麗な状態のものも多いから」（20代女性／石川県）、「洋服は中古だと抵抗があるが、書籍は中古であってもあまり抵抗がないから」（40代女性／神奈川県）、「読みたい本を本屋で買うより安いから」（30代女性／山口県）といった声が集まりました。
服や靴、バッグなどのファッションアイテムは、店舗より安く手に入るだけでなく、掘り出し物や廃盤品に出会える楽しみも。サイズや状態を確認しやすいことから、リピーターも多いカテゴリとなっています。
回答者からは「綺麗な状態の商品が定価より安く手に入るから」（20代女性／山梨県）、「種類が豊富で、自分のサイズや好みに合うものを手軽に探せるので」（50代女性／愛知県）、「サイズ表記が詳しくて買いやすく、ブランド物でも手頃な価格で買える」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
▼川崎さちえさんのコメント
2位が本や雑誌、漫画となったのは、書籍の状態は重視せず、読めれば問題ないという考えがあるからだと思います。コレクションになると話は別ですが、中身に支障がなければ、安く買えるに越したことはありません。
ビジネス書や小説もそうですが、参考書や問題集も勉強ができればいいと考えれば、多少ダメージがあってもOKなのです。漫画も全巻そろえるとなると高額になりがちですが、メルカリならコストを抑えることが可能に。
1位はファッションカテゴリになりましたが、ブランド品は中古で買うと新品の半額程度になることも多く、かなり安くなります。出品物も多くて、欲しい商品を選びやすいのも人気カテゴリになる理由でしょう。
レアな服やバッグなどを買える可能性もあり、常にチェックされているカテゴリといえます。一方で商品を直接見たり触ったりできないので、本当の色合いや肌触りが確認できない点には注意が必要になってきますね。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の解説者：川崎 さちえ
ネットオークション歴19年、フリマアプリ歴9年。NHK『あさイチ』をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションの魅力を伝えている。
(文:All About ニュース編集部)
