「めっっっちゃいい男」人気YouTuber、交際10年目の彼氏公開！ 「理想のカップル過ぎて、泣けてくる」
4人組動画クリエイター「午前0時のプリンセス」のメンバーとしてTikTokやYouTubeで活動するジェシカさんは9月27日、自身のYouTubeチャンネルの投稿を更新。彼氏とのデート動画を公開し、反響を呼んでいます。
【画像】交際10年目のぜろぷり・ジェシカ＆彼氏
「実は私の前ではすっごくおしゃべりで面白い人」ジェシカさんは『【彼氏公開】プラベすぎるけど一旦祝わせてほしい』と題し、彼氏との交際「10年」を祝うデート旅行の様子を公開。愛犬も連れ、千葉県のリゾート施設を訪れています。動画の内容は、食事をしたり、ベッドでだらだらしたり、プールに入ったりとプライベート感満載。非常にラブラブなことが伝わります。また、彼氏がプレゼントしてくれたという眼鏡も開封。ジェシカさんのうれしそうな表情が印象的です。さらに「とても人見知りで恥ずかしがり屋なんですけど、実は私の前ではすっごくおしゃべりで面白い人です」と、彼氏の意外な一面も暴露しました。
視聴者からは「彼氏カッコよすぎる」「彼氏さんもイケボ！」「めっっっちゃいい男」や「こんな幸せな気持ちになるカップル動画初めて」「本当に理想のカップル過ぎて、泣けてくる」「2人の空気感がめちゃくちゃ素敵」といった声が寄せられています。
彼氏との交際について『謝罪』幸せいっぱいのジェシカさんですが、実はあることについて26日に謝罪。午前0時のプリンセスの公式YouTubeチャンネルの『【謝罪】またやらかしました』と題した動画によると、交際「10年」というのは誤りで、正しくは交際「10年目」なんだそうです。今回は「10年目」のお祝いデートとなってしまいましたが、2026年には改めて交際「10年」を記念した動画が公開されることを期待しましょう。(文:堀井 ユウ)
