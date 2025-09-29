元日本代表の小野伸二氏、OAで参加したアテネ五輪を振り返る 「オーバーエイジを入れない方がよかったんじゃないか」
2023年シーズン限りで現役を引退した元日本代表の小野伸二氏。
同じく元日本代表として活躍した鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演し、これまでのキャリアを振り返った。
小野氏は、2004年のアテネ五輪にオーバーエイジとして参加。当時24歳だったが、すでにフル代表で42試合に出場しており、経験値はずば抜けていた。
アテネ五輪には小野氏と同世代の高原直泰氏もオーバーエイジとして参加するはずだったが、エコノミークラス症候群を再発したために無念の欠場。
小野氏と曽ヶ端準氏をOA枠で参加させた日本だが、パラグアイとイタリアに連敗すると、ガーナに勝ったものの、グループステージ敗退という結果に終わった。
小野氏は、当時をこう振り返っていた。
「（自分は）日本でのキャンプには参加できなかった。タカとソガが入るっていうのも聞いていたし、めっちゃいいなと思いながら。
タカがいなくなった、来れなくなっちゃった。それが自分にとってもちょっと難しさが…。
タカのほうが俺より長くあの年代とキャンプをやったりしていて、そういう意味では『タカがいてくれたら安心』というのがあったなかで、いなくなって。
正直、その世代とほとんど触れあっていないというか。そういった難しさはあったよね。向こうが自分（小野）を特別な人みたい感覚で見ていたところもあると思うし」
インタビュアー役を務めた鈴木氏は、アテネ五輪予選でU-23日本代表のキャプテンを務めていたが、本大会のメンバーからは落選。その鈴木氏から「アテネ世代に足りなかったもの」を聞かれた小野氏はこう話していた。
「足りなかったものというか…俺はあそこにオーバーエイジを入れない方がよかったんじゃないかって、逆にね。
だから、啓太も残念な形になってしまったと思うんだけど。啓太を中心として、予選のまま行くほうが…終わった後に言うのはあれだけど、正直それのほうが選手たちがのびのび（やれた）。
俺が入ったことで、少し自分たちの持っていたものが活かされなかった」
OA枠で参加した小野氏は、チームにうまく融合できなかったという思いがあるようだ。
そのため、予選を戦ってきた選手たちでそのまま本大会をプレーする方が自信を持ってやれたかもしれないとも口にしていた。
なお、2024年のパリ五輪でU-23日本代表はオーバーエイジ枠を使わなかった。