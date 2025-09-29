「綺麗すぎて無理」長澤まさみ、超ミニ丈から圧巻の美脚披露「大人の色気が」「相変わらず足が美しい」
俳優の長澤まさみさんは9月29日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。
【写真】長澤まさみの超絶美脚
コメントでは、「素敵です」「新しいまさみさん感あってお似合いです」「まさみちゃん感あってだいすきです」「最近投稿多くて嬉しい」「カッコ可愛いです」「大人の色気がーーー」「相変わらず足が美しい」「綺麗すぎて無理」「美しすぎます」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】長澤まさみの超絶美脚
「新しいまさみさん感あってお似合いです」長澤さんは2枚の写真を投稿。何かのモデルショットのようです。1枚目では、ラグジュアリーな部屋の中で椅子に座っている姿を披露しています。真っ赤なワンピースとハイヒールを着用し、丈がかなり短いスカートの裾からは美脚があらわに。抜群の美しさと圧倒的なスタイルの良さにファンからは感嘆の声が聞こえてきそうです。
ルイ・ヴィトンのモデルショット自身のInstagramで仕事のショットなどをたびたび公開している長澤さん。25日の投稿ではフランスの高級ブランド・ルイ・ヴィトンの公式Instagramをタグ付けしたモデルショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)