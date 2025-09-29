「2025ミス・ジャパン」グランプリは大学4年生の仲道真理子さん「これからどうなっちゃうんだろう」率直な心境告白
【モデルプレス＝2025/09/29】「2025ミス・ジャパン」日本大会が29日に都内で開催され、ミス神奈川の仲道真理子（なかみちまりこ）さん／学生／23歳がグランプリに輝いた。
国内のミスコンテストの決定版として開催している年間のページェント「ミス・ジャパン」。グランプリは日本を代表する女性として、1年間公式イベントやチャリティ活動に従事する。
仲道さんは「素直にびっくりしているということと、とても嬉しいです。まだ実感はあまりないですが（笑）」と照れ笑いを浮かべながら「去年のグランプリである都島涼香さんの姿を見て、大学生なのにすごい自分らしく挑戦している姿を見て、私も頑張って見ようと思って参加しました」と2024年の同大会で刺激を受けて応募したという。会場にいた家族とはすでに顔を合わせて喜びを分かち合ったといい、「これからどうしようという話をしました。今まで表舞台というかコンテストにも出たことがなかったし、いきなりスポットライトを浴びることがなかったので、これからどうなっちゃうんだろうという期待と不安があります」と複雑な心境も明かしていた。
そんな仲道さんは現在、大学4年生。「心理学を勉強しています。進路はまだ考え中で決まっていません。一応就職活動はしていますが、これからもう一度どうしたいのか、グランプリをきっかけに考え直したいと思います」という。卒論にも触れ「進行はまだちょっとという感じ（笑）」と苦笑いするも「人生で締め切りは過ぎたことがないので、全力で書き上げたいと思います」と意欲を見せていた。
なお、この日行われた「2025ミス・ジャパン」日本大会では、ミス山形の平野紗理さん、ミス長野の三井奈央さん、ミス高知の西あんずさんが欠席した。
さらに、同日は「2025ミスター・ジャパン」日本大会、「2025ミス・ジャパン・プレミアム」日本大会も併せて開催。「ミスター・ジャパン」には広島のエレメンティマルチェッロ侃（なおき）さん／大学生／21歳が輝いた。
「ミス・ジャパン・プレミアム」に選ばれたのは宮崎・阿部真美（あべまさみ）さん／看護師／43歳。「とても楽しかったです。（ファイナリストとは）すごく仲が良いので、裏で円陣を組んでお互いを励まし合ったりして、いい雰囲気で楽しかったです」と笑顔を見せ「私は4年前ぐらいからコンテストに何回か挑戦させていただいていますが、賞を獲ったのは準グランプリの1回だけ。その時の悔しさもあったし挑戦する際は目標を持って挑戦していたので、素直にグランプリをいただけたことはすごく嬉しいです」と念願の喜びをあらわに。
阿部さんは宮崎代表だが、佐賀県に家族と在住しているそうで「御縁があって宮崎代表として出場させていただきましたが、これを御縁として宮崎県も佐賀県も九州も盛り上げていきたいと思います」と宣言。そんな彼女は、政治家になることが目標だといい「これから女性政治家という目標を持って挑戦していきたいと心に決めたところです」と心の内を告白。国政よりも地元の政治に興味があるといい、「地元に住んでいて政治家の方とお話する機会が増え、街のために頑張ってくださっています。私も街の皆さんに貢献できるように頑張っていきたいと思います」と決意を新たにしていた。（modelpress編集部）
ミス北海道：笹田六花（ささだりっか）／大学生／20歳
ミス青森：遠藤さや（えんどうさや）／看護師／26歳
ミス岩手：向井柚稀（むかいゆずき）／大学生／20歳
ミス宮城：辻田萌子（つじたもえこ）／学生／22歳
ミス秋田：佐藤礼生（さとうゆきは）／会社員／34歳
ミス山形：平野紗理（ひらのさり）／28歳
ミス福島：吉田奈央（よしだなお）／学生／18歳
ミス茨城：泉綾（いずみりょう）／25歳
ミス栃木：板橋由己（いたばしゆうき）／医師／32歳
ミス群馬：吉田まりか（よしだまりか）／大学生／23歳
ミス埼玉：星野柚衣（ほしのゆい）／20歳
ミス東京：山室可恋（やまむろかれん）／大学生／20歳
ミス神奈川：仲道真理子（なかみちまりこ）／学生／23歳
ミス新潟：米田すずらん（よねだすずらん）／学生／23歳
ミス富山：本田未羽（ほんだみう）／22歳
ミス石川：こづままなみ／モデル／29歳
ミス長野：三井奈央（みついなお）／大学生／19歳
ミス岐阜：荒井優花（あらいゆうか）／会社員、モデル／30歳
ミス静岡：香奈（かな）／IT会社員／27歳
ミス愛知：浅井絵里香（あさいえりか）／学生／21歳
ミス三重：木下ひより（きのしたひより）／大学生／20歳
ミス滋賀：清水麻椰（しみずまや）／26歳
ミス京都：白壁朋佳（しらかべほのか）／21歳
ミス大阪：新井沙織（あらい さおり）／会社員／25歳
ミス兵庫：射場千帆里（いばちぼり）／23歳
ミス奈良：綾瀬りえ（あやせりえ）／個人事業主／27歳
ミス和歌山：市川真衣（いちかわまい）／外資系受付／23歳
ミス島根：千鶴梨瑚（ちづるりこ）／秘書／27歳
ミス岡山：郄橋倭子（たかはしわこ）／美容看護師／24歳
ミス広島：優菜（ゆうな）／会社員／23歳
ミス山口：鈴木優衣（すずきゆい）／会社員／27歳
ミス徳島：吉田梨乃（よしだりの）／29歳
ミス愛媛：山瀬みなみ（やませみなみ）／会社員／25歳
ミス高知：西あんず（にしあんず）／会社員／33歳
ミス福岡：大島麻未（おおしまあさみ）／タレント／31歳
ミス佐賀：福田里緒（ふくだりお）／大学生／20歳
ミス長崎：松尾美咲（まつおみさき）／広告代理店／29歳
ミス熊本：藤坂まりの（ふじさかまりの）／大学生／19歳
ミス大分：古荘ひかり（ふるしょうひかり）／産業保健師／19歳
ミス宮崎：渋谷瑠莉（しぶやるり）／21歳
ミス鹿児島：川和真奈美（かわわまなみ）／アナウンサー／33歳
ミス沖縄：田邊奈津（たなべなつ）／大学生／21歳
