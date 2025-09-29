「55」本塁打は何かと話題を集める結果に

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦で自己最多を更新する55号ソロをバックスクリーン左へ叩き込んだ。この“55”という数字が何かとファンの話題を集めている。

7回に迎えた第4打席。左腕スパイアーが3球目のインハイに投じた95.1マイル（約153キロ）のフォーシームを捉えると、打球は中堅方向へ。飛距離412フィート（約125.6メートル）のアーチをかけ、55本塁打でレギュラーシーズンを終えた

一方で打たれたスパイアーの背番号も「55」ということも話題に。SNSでは「漫画やで」「運命やん!!」「背番号で予言的中」「どうぞどうぞってこと？」「シナリオでもできているかのように神に愛された男やな」「じわじわくる」などのコメントが並んだ。

また、日本プロ野球で「55本塁打」といえば王貞治氏が1964年に記録して以降、ウラディミール・バレンティン氏が2013年に更新するまで長く破られなかった記録でもあった。また、メジャーリーグの歴史でシーズン54本塁打や56本塁打は記録されていたが、55本塁打は初という意外な出来事も重なった。（Full-Count編集部）