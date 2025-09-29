秋こそ儚さを取り入れて♡ 透明感バツグンな「シュガーブルーアイテム」4選

ダークカラーに偏りがちな秋冬こそ、肌をトーンアップできる透明感カラーを選ぶべき♡ そこで今回は、透明感ある色白肌に導いてくれる「シュガーブルー」のアイテムを4つお届けします。淡く爽やかなブルーはピュアさも演出できるので、秋冬コーデに取り入れるのはいかが？

ピュア見えSugar Blue（シュガーブルー） 淡く爽やかなブルーは透明感そのもの。 フリルやリボンの甘〜いディテールもちょっぴりラフなデザインも繊細な印象に変えてしまうのがシュガーブルーのなすべきワザ。

Item 【HONEY MI HONEY】バルーンジャカードワンピース 重厚感のあるジャカードも白×ブルーで軽やかに。ぽわんと広がるすそがキャッチー♡ バルーンジャカードワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY

Item 【rienda】フードファーケーブルニットカーディガン Y2Kなニットカーデも爽やかブルーでお上品。ジャストで短丈、コンパクトなサイズ感ならやせ見え効果も◎。 フードファーケーブルニットカーディガン 9,900円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Item 【MORE self LOVE 】レイヤード風ニットトップス レイヤード初心者はセットもので楽々と♡ ミニミニリボンを潜ませて。 レイヤードふうニットトップス 5,390円／MORE self LOVE

Item 【MERCURYDUO】シアーラッフルフリルブラウス ブルーの透明度を加速させる軽やかなラッフル。1枚で主役級なトップスは使い勝手バツグン。 シアーラッフルフリルブラウス 12,100円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店

Ray編集部 副編集長 小田和希子