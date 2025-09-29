「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の横山裕が２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７ ２時間ＳＰ」（月曜・午後９時）に出演。サプライズで実現した８歳年下の弟とのテレビ初共演に驚く一幕があった。

ゲストが誰かを知らされないままスタジオのセットに登場した横山。別室にいる弟・充さんから「きみ兄ちゃん」と呼びかけられると「うわっ！ お前、マジか？ 弟です。まさに三男の充です」と驚いた。

先月、同局系「２４時間テレビ」のマラソンを完走した兄について充さんが「シンプルに感動しました。カッコ良かったです」と言うと「うれしいわ、そんなん言ってくれたら。恥ずかしいけど」と横山。

ＭＣの上田晋也が「弟さん、今、何やってらっしゃるんでしたっけ？」と聞くと「今、税理士をやってます」と充さん。

上田に「弟さん、勉強頑張ったんだよね？」と聞かれた横山は「ほんまに。めちゃくちゃ落ちてましたけどね」とポツリ。「落ちたらオカネかかるじゃないですか？」と続け、上田に「嫌らしいこと言うな」と一喝された。

それでも「僕が機嫌いい日に『兄ちゃん、また落ちてしまったんやけど』って言ってくるんです。僕がお酒飲んで、ご機嫌な日にしか言ってこない。『もう、しゃあないな』ってなって」と振り返っていた。

上田に「ちなみに何回くらい受けたの？」と聞かれると、充さんは「トータル７回くらい。長い人で１０年くらい（受かるまで）かかる人もいるんで」と正直に答えていた。