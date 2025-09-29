双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が、出産が目前に迫っていることを明かした。

２９日にインスタグラムを更新し「いよいよ明日 双子に会える！今日が、双子がいる巨大お腹ラストナイト！」と報告。「今夜しか書けない気持ちを、絵日記にしました 不思議な、気持ち 人生が変わる前夜 どんな明日からの未来かな 先生たちを信じてがんばります」とつづり、絵日記を公開。絵日記で「腹囲はかったら１１５．５ｃｍでした。ドラ様には届かなかったぜ！重かったぜ！！」と腹囲も明かした。

「そしてインスタ、ＹｏｕＴｕｂｅ、ｘ スレッズ 優しい皆様のメッセージが本当に勇気になりました本当にありがとう！！みなさんに感謝の気持ちと明日ついに会える双子に！楽しみな気持ちでがんばります！人生最大級に、人生が変わる明日！！みんな！！オラに元気をわけてくれ！！！！！」と続け、大きなお腹での写真を「＃前夜祭」のハッシュタグと共に添えた。

この投稿にファンからは「応援しております」「事に出産されるのを願っています」「母子と共に健康で元気に生まれて来てね。」「安産お祈りしてます」などの温かい声が多く寄せられている。