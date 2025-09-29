「銀髪ツインテール×チャイナ風衣装の相性バツグン…！」トップコスプレイヤー・えなこ《人気VTuber猫麦とろろ完全再現コス》でファン心酔

リアルなVTuberを完全再現

『「背中からお尻にかけた曲線美に感服ですっ…！」えなこ《黒ランジェリー姿のバックショット》にファン喝采』が大きな反響を呼び起こした、えなこがインスタグラムを更新。

「3年温めてた猫麦とろろちゃんのコスプレ」とのコメントとともに、人気VTuber「猫麦とろろ」に扮した姿を披露し、称賛の声が相次いでいる。

猫耳を思わせる黒リボンをあしらった銀髪のツインテールに、特徴的なチャイナボタンの黒シャツ、そして華やかな羽織を組み合わせた装いは、まさに“猫麦とろろ”そのもの。

シンプルながらも上品な色使いでまとめられた衣装に、えなこの柔らかな笑顔と透明感のある表情が加わり、キャラクターの愛らしさとクールさを同時に引き立てている。

特に、赤いイヤーアクセサリーが差し色となり、衣装全体に華やかさを添えている。

えなこの圧倒的な再現度で、生き生きとした猫麦とろろの世界観が現実に舞い降りた。一般的なコスプレを超えた表現として、多くのファンを虜にすること間違いなしだ。

