【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】愛息子が「チャレンジ要求」する話題のシーン

レジェンドの愛息子が、スタンドから偉大な父を“援護”した。

大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した最終戦。今季での引退を表明しているクレイトン・カーショー投手が敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発すると、通算223勝目となる勝ち投手の権利がかかる5回、微妙なジャッジでピンチを招くと、ある人物の行動が話題となった。

メジャー18年目を迎えたレジェンドが5回のマウンドに登ると、先頭のコール・ヤングにレフト前ヒットを打たれる。続くマイルズ・マストロブオニをファーストゴロに打ち取り、一塁手のダルトン・ラッシングから3ー6ー3と転送されてダブルプレーと思われたが、審判の判定はセーフ。この場面で思わず声を上げ、耳に手を当てながら「チャレンジ」を要求したのはなんとカーショーの息子だった。

この日もエレン夫人と共にスタンドで見守り、中継でもすっかりお馴染みとなったチャーリー君は、こなれた仕草で右手を耳に当てるヘッドホンのジェスチャー。ロバーツ監督ら、メジャーの指揮官たちが実際に審判へと要求するアクションそのままの光景にはABEMAの実況・福田太郎氏も思わず「チャーリー君がチャレンジを要求します」と伝えた。さらには福田氏が「これだけ常日頃から、しかも偉大なクレートンパパと球場をうろうろしていると、相当野球にも詳しくなるでしょうね」と話すと、解説を務めた村田洋輔氏も「そうですね。ただカーショーが引退するとチャーリーくんの日常も変わってきますよね」とコメントするなど話題の一幕となった。

このシーンにはファンもリアクション。視聴者のコメント欄では「こどもチャレンジ」「可愛い、チャーリー」「チャーリーチャレンジ」「可愛い〜」「チャーリーかわよ」「チャーリー監督」「ロバーツみたか？」「おしい」「チャーリーくんｗ」「ちゃーりーかわいいw」と、スタンドの光景に様々な反響が寄せられた。

実際には、ロバート監督がチャレンジすることなく、場面は1死一塁となり、直後、ワイルドピッチにより進塁を許してピンチを招いたものの、“クレイトンパパ”は全く動じなかった。ランディ・アロザレーナ、カル・ローリーというメジャーを代表する強打者たちを連続三振に仕留めてスリーアウトに。これで勝ち投手の権利を手にすると、6回のマウンドにも登り、先頭のユジニオ・スアレスを空振り三振に仕留めたところで降板。最後の登板も4安打無失点、7奪三振の圧巻の投球を披露し、キャリア通算223勝目を飾った。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）