Kvi Babaが、8月13日にリリースした最新アルバム『Shout Out to Jesus』より「1234」のMVを公開した。

本MVは、2026年8月27日に横浜アリーナにて開催される単独公演『Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA』のチケット完売を記念して公開された。Kvi Babaの代表作「Too Bad Day But… (Remix) feat. AKLO & KEIJU」や「Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU」など、多くの作品を手掛けている映像作家の柿本ケンサクが担当。楽曲の「1.2.3.4.」というリズムに合わせ、異なる4色の世界がテンポ良く移り変わる構成で、楽曲の世界観を鮮やかに表現している。

同楽曲は、同アルバムのラストを飾る1曲として収録され、8月28日に日本武道館で開催された単独公演『Shout Out to Jesus』でもラスト曲として披露された。Kvi Babaは「みんなで一緒に歌える曲を作りたかった」という想いのもと制作。キャッチーなメロディにより、会場全体をシンガロングで包み込んだ。

なお、8月28日の日本武道館公演の模様が、10月5日にフジテレビTWOにてオンエアされることも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）