日本エイサーは、Acerグループのライフスタイルブランド「Acer Fashion」が開発したスマートリング『Acer FreeSense Ring』のクラウドファンディングを、9月24日から「GREEN FUNDING」と「kibidango」で行っている。

（関連：【画像】Acerのスマートリング『FreeSense Ring』《カラー＆装着イメージ》）

超早割は税込27,200円（15％OFF、数量限定）から用意し、一般販売予定価格は32,000円（税込）。出荷はサイジングキット送付（11月25日以降）でサイズ確定後、2026年2月以降に順次となる。

■アクセサリーとしての完成度も高い

厚さ2.6mm、重さ約2.9～4.0g（サイズにより異なる）の極薄・超軽量ボディを採用し、指に自然に馴染むフラットシルエットを実現した。

ボディはチタニウム合金で、表面は真空メッキとPVDコーティングにより耐摩耗・耐腐食性を確保。カラーはグロッシーブラックとマットローズゴールドの2色、サイズはUS #6～#13の全8サイズで展開する。事前にサイジングキットで最適サイズを確認でき、日中から就寝時まで快適に身につけられる設計だ。

■AIが解析し、その日の状態に合わせたパーソナル健康アドバイス機能

リングが24時間トラッキングした生体データをAIが解析し、その日の状態に合わせた具体的なアクションを提示する。アプリは日本語対応で、記録の可視化からアドバイスまで追加課金なしで利用できる。

サブスクを重ねていくと気づけばランニングコストが膨らみがちだが、本体さえ手に入れれば追加料金なしで使えるというのはありがたいポイントだ。

■そのほか、日常を支える多彩な機能搭載

・24種のアクティビティモードを搭載し、運動記録と分析をサポート。・IP68／5ATMの防水・防塵で雨天や水辺でも安心。・iOS／Android両対応。Appleヘルスケア、Google Health Connectと連携しデータ共有が容易。・瞑想・呼吸プログラムを収録し、集中やリラックスをワンタップで支援。・ジェスチャー操作でスマホカメラを遠隔シャッター。日常の撮影体験もスマートにする。

■先行支援の概要とスケジュール

「GREEN FUNDING」では9月24日11時から11月22日23時59分、「kibidango」では9月24日11時から11月20日23時59分まで受け付ける。支援プランは超早割27,200円をはじめ複数用意し、プロジェクト終了後にサイジングキットを送付。サイズ確定後、2026年2月以降に本体を順次出荷する。共催プラットフォームのため終了日が異なる点には留意したい。

二子玉川の「蔦屋家電＋」では9月27日から10月10日まで、渋谷の「SHIBUYA TSUTAYA」では9月24日から10月7日まで体験展示を実施する。装着感や操作性を事前に確認できる貴重な機会となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）