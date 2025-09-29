横山裕、弟との“サプライズ共演”に驚き「お前、マジか！」 マラソン完走「かっこよかった」との賛辞に照れ
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00）に出演。弟の充さんが、モニターでの出演を果たし、驚きの声を上げた。
【写真】満面の笑みで…両手でピースの横山裕
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走したことでも記憶に新しい横山。この日の放送では、どこからともなく「きみ兄ちゃん！」との声が聞こえると、横山が「お前、マジか！弟です。忙しいのにありがとう」と驚きながらも感謝を伝えた。
充さんは『24時間テレビ』での兄の激走について「シンプルに感動しました。（放送後の連絡は）LINEで『お疲れ様でした』ってメッセージを送りました。基本的にはずっと見ていました。3時間ぐらい寝ました」と茶目っ気たっぷりに答えた。
弟から「かっこよかったです」との言葉が送られた横山は「恥ずかしいけど、うれしいです」と声を弾ませていた。
【写真】満面の笑みで…両手でピースの横山裕
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走したことでも記憶に新しい横山。この日の放送では、どこからともなく「きみ兄ちゃん！」との声が聞こえると、横山が「お前、マジか！弟です。忙しいのにありがとう」と驚きながらも感謝を伝えた。
充さんは『24時間テレビ』での兄の激走について「シンプルに感動しました。（放送後の連絡は）LINEで『お疲れ様でした』ってメッセージを送りました。基本的にはずっと見ていました。3時間ぐらい寝ました」と茶目っ気たっぷりに答えた。
弟から「かっこよかったです」との言葉が送られた横山は「恥ずかしいけど、うれしいです」と声を弾ませていた。