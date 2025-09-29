５人が立候補した自民党総裁選（１０月４日投開票）は２９日、選挙戦後半に突入。党内では決選投票にもつれ込む見方が強まっている。

今回の総裁選は国会議員票２９５票と党員・党友による地方票２９５票の合計５９０票で争われている。過半数に達した候補者が当選するが、過半数に届かなければ上位２人が決選投票に進み、第２９代党総裁（任期は２８年９月末まで）のいすを目指す。

決選投票は国会議員と４７都道府県連が１票ずつ持つ。各都道府県連の１票は、上位２人のうち都道府県ごとに得票が多かった候補者に充てる。

現時点の情勢は、林芳正官房長官が小泉進次郎農水相、高市早苗前経済安全保障担当相に猛追。党内では１回目の投票で過半数を取れなかった場合、小泉氏、高市氏、林氏の３人のうち２人による決選投票が予想されている。

同党関係者は「議員票の読みだと２９５票中、１位進次郎氏の６５票、２位が林氏の５３票、３位高市氏３６票なるのではないか、と。４位と５位は茂木氏、小林氏がそれぞれ２９票。まだ不透明な８３票が残りです。進次郎氏は出馬会見での失言回避のため、カンペの棒読みやステマ疑惑がネット上で炎上し地方票が伸び悩んでいる状況だとみられる。逆に高市氏は地方票で１位予想が出ているが、議員票が伸び悩んでいる」と指摘した。

ダークホースとなりつつあるのが林氏だ。

「林氏は進次郎氏よりも勢いが出ています。党内の調査だと、林氏の３位が確実な情勢。林氏陣営は、１回目の投票でなんとか２位に食い込み、決選投票で逆転を目指しています」（同党関係者）

決選投票の持ち込まれた場合のシナリオも描かれている。

「１位が進次郎氏、２位高市氏ならば麻生派や旧岸田派が進次郎氏に入れるのではないか。１位進次郎氏、２位が林氏だったらまだ不透明です。林氏は後半戦にどれだけ地方票を取れるかがカギになります。仮に進次郎氏の党員票と議員票が、昨年の石破首相が勝った総裁選のときのように３位だったら（決選投票に進める）林氏に勝機が出てくるでしょう。進次郎氏は逃げ切れるか…」と自民党国会議員は分析した。