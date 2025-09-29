今月から始まった国勢調査ですが、調査の資料が手元に届いている方もいるかもしれません。こうした中、調査をかたる詐欺に注意が必要です。

「回答しないと罰則や罰金を科す」。国勢調査を装い、個人情報などを入手しようとする、こうした不審なメールが鹿児島でも確認されています。

国勢調査は、日本の人口や世帯の実態などを把握するため、5年に1度、日本で暮らす全ての人を対象に行われています。

調査員による調査用紙の配布が今月20日ごろから始まっていますが、国勢調査をかたる不審なメールが急増しています。

こちらは、MBCの記者にです。総務省統計局を装ったもので、「国勢調査2025未回答の確認とご対応のお願い」と書かれています。

回答期限は「メールが届いたその日のうち」とし、回答しない場合には、罰則・罰金が科されるなどの注意書きがあります。

また、回答ページとして、偽のサイトのアドレスが書かれています。

このほか、「回答すれば記念品を贈呈する」などと記載し、偽サイトへ誘導するケースもあるといいます。

MBCの取材では、こうした国勢調査を装うメールに関する相談が9月29日までに、鹿児島市や南さつま市など少なくとも7つの市と町であわせて13件確認されています。

これまでに被害は確認されていませんが、県は注意を呼びかけています。

（担当者）「国勢調査を語った不審なメールが送付される事案が全国的に多く発生している。メールで回答をお願いすることは絶対にないので、返信などはしないように」

改めて、注意点をまとめました。

▼国勢調査は、メールや電話で行うことは絶対にありません。

▼金銭の要求や、クレジットカード・銀行口座の情報を聞くこともありません。

▼不審なメールが届いた場合は、絶対にURLをクリックしないでください。

また、全国では調査員になりすました「偽調査員」が家庭を訪問し、金銭を要求したり、個人情報を聞き出したりするケースもあります。

本物の調査員は、▼必ず、顔写真や名前、総務省統計局長の印が記載された「調査員証」を携帯しています。

▼そして、「国勢調査2025」と書かれた青の手提げ袋を持っています。

ただ、自宅が不在だった場合は、調査書類がポストや郵便受けに投函されていることもあります。不審に感じた場合には、お住まいの市町村に連絡してほしいとしています。

・