「SNS」で仲間探し、「ニッチなイベント」に行って顔見知りに…大人になってから「友達」をつくるには？ リスナーから届いた声を紹介

「SNS」で仲間探し、「ニッチなイベント」に行って顔見知りに…大人になってから「友達」をつくるには？ リスナーから届いた声を紹介