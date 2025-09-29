※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

義妹との裏切りを重ねた夫は、ついにその行為を妻に突き止められました。お隣さんの協力もあり、ふたりは言い逃れできない状況に追い込まれます。夫は仕事中に義妹と会っていたことが職場にバレ、経営者の夫の財産分与で慰謝料を支払おうという義妹の目論見も、実は義妹に渡る財産が少ないことが判明し崩れ去ります。妻は子どもとの新しい生活を歩み出しますが、義妹にはまだ悲惨な末路が待っていました。



親友に愚痴りまくり

9畳のアパートなんてダサすぎ!?私はあなたとは違う…いっさい反省がない義妹、電話口で「不倫したのは元夫のせい」と責任転嫁。友人に愚痴をこぼしながらも、自分の行動を正当化しようと必死です。「親友のみさきにしか話せない」と言いながらも、9畳のアパートや契約社員をバカにしています。みさきも契約社員で9畳のアパート暮らしなのですが、”みさきには慎ましい生活が似合ってる”と見下しているのが丸わかり。「反省してやり直せばいい」と諭されるも、彼女は聞く耳を持たず「働くのも嫌」と開き直り続けます。ずっと静かに話を聞いてくれていた友だちですが…？(ぽん子)