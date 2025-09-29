転落した義妹、親友に愚痴三昧！ 「慎ましい生活なんてムリ」【義妹と妊活する夫の末路 Vol.51】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
義妹との裏切りを重ねた夫は、ついにその行為を妻に突き止められました。お隣さんの協力もあり、ふたりは言い逃れできない状況に追い込まれます。夫は仕事中に義妹と会っていたことが職場にバレ、経営者の夫の財産分与で慰謝料を支払おうという義妹の目論見も、実は義妹に渡る財産が少ないことが判明し崩れ去ります。妻は子どもとの新しい生活を歩み出しますが、義妹にはまだ悲惨な末路が待っていました。
義妹との裏切りを重ねた夫は、ついにその行為を妻に突き止められました。お隣さんの協力もあり、ふたりは言い逃れできない状況に追い込まれます。夫は仕事中に義妹と会っていたことが職場にバレ、経営者の夫の財産分与で慰謝料を支払おうという義妹の目論見も、実は義妹に渡る財産が少ないことが判明し崩れ去ります。妻は子どもとの新しい生活を歩み出しますが、義妹にはまだ悲惨な末路が待っていました。
親友に愚痴りまくり
私はあなたとは違う…
いっさい反省がない義妹、電話口で「不倫したのは元夫のせい」と責任転嫁。
友人に愚痴をこぼしながらも、自分の行動を正当化しようと必死です。
「親友のみさきにしか話せない」と言いながらも、9畳のアパートや契約社員をバカにしています。みさきも契約社員で9畳のアパート暮らしなのですが、”みさきには慎ましい生活が似合ってる”と見下しているのが丸わかり。
「反省してやり直せばいい」と諭されるも、彼女は聞く耳を持たず「働くのも嫌」と開き直り続けます。
ずっと静かに話を聞いてくれていた友だちですが…？
(ぽん子)