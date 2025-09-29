登山家の野口健さんの長女・野口絵子さんがコンテストでファイナリストに進出したことを報告した。

２９日のインスタグラムで「ご報告 このたび『第５８回 ミス日本コンテスト２０２６』のファイナリストに選出いただきました」とつづり、ドレス姿をアップ。

「私は幼い頃から自然と向き合いながら生きてきました。そこから感じた『美しさ』とは、自然の循環と共にある人の営みそのものです。同時に、自然は恵みを与えながらも時に脅威となる姿も目の当たりにしてきました」などと思いを伝え、「自然の美しさを奪ってしまう存在でもある私たち人間は、これからどう向き合うべきなのか。様々な現場を見てきた者として、ミス日本としての発信力を通じ、愛する自然と文化を守り続けたいと強く思っています」と抱負。

「ミス日本は決して外見を競うコンテストではありません。日本を背負い、これからの社会で活躍していく女性を育てることを原点に持つ、日本で最も歴史あるミスコンテストの大会です。ミス日本のお話を聞いた時に、これから日本でアクションを起こしていきたい私にとって大きな一歩となり得るのではと思い挑戦を決意しました。１月の本選に向けて、精一杯歩んでまいります」と決意を示した。

絵子さんはＴＢＳ系で放送された「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターなどタレント活動中。テレビ番組に出演した際にはネット上で「雰囲気が朝ドラ女優」などと美形ぶりが話題に。登山家としても活動し、２０２３年１月に親子でヒマラヤのアイランドピーク（６１８９ｍ）登頂に成功。今年９月にもロブチェピーク（６１１９ｍ）登頂を報告した。中学で英国留学、高校からニュージーランド留学し、帰国後に慶応義塾大学総合政策学部に入学したことを報告した。ＳＮＳでは親子ショットもたびたび投稿し「お美しい」「ステキなお嬢さん」などの反響を呼んでいる。