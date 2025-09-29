面倒なラザニアがたった15分で完成！油揚げで「世界一簡単で優しいだまし飯」

クックパッドアンバサダーとして活躍するよっちさんが教えてくれる家族大満足の節約アイデアレシピをご紹介します。今回は一人前94円で最上級の手抜き料理、その名も「冷やし中華、始めません」。火も包丁も使わない、最強ズボラ「冷やし中華」です。

「ラザニアは家で絶対に作らない」と宣言していた友だち。理由は面倒くさいから。

確かに、ミートソースとホワイトソースを別々に作り、オーブンでじっくり焼くラザニアは、時間も手間もかかりますよね。でも、もし、たった15分で完成する「超絶簡単なラザニア」があるとしたら…？

この方法を友だちに教えたら「天才！」とベタ褒めしてくれました（笑）

しかも、このレシピは簡単なだけでなく、節約で、なによりヘルシーなんです！ 家族が「おいしい！」と感動すること間違いなし。ぜひ、最後まで読んでみてください。

ラザニア麺は使いません！その秘密は…？

レシピの紹介です。ラザニア麺の代わりに使うのは、なんと油揚げ！





「え？なぜ油揚げ？」って思いますよね。実はこれが、今回のレシピの最大のヒミツ。油揚げをフライパンで両面カリカリになるまで焼いたら、一口大に手でちぎります。

この油揚げが、もちもち食感のラザニア麺に大変身するのです。そう、これは「きつねラザニア」と名付けた、だまし飯レシピなのです。

レンジで爆速！具だくさんミートソース

続いては、ミートソース作り。

耐熱ボウルに、みじん切りにした玉ねぎ、ひき肉、塩こしょうを入れ、よく混ぜ合わせます。その上に、ヘタを取って十字に切り込みを入れたトマトを乗せ、ラップをしてレンジで600Wで7分加熱。









取り出したら、トマトの皮をむいて潰し、コンソメ、ケチャップ、しょうゆ、片栗粉を加えて混ぜ、ラップなしで再びレンジへ入れ600Wで3分加熱します。









これで、あっという間にミートソースの完成です！

缶詰のトマトピューレを使わず、生のトマトで作るのがポイント。近所のスーパーでは、トマトピューレ缶より生のトマトのほうがお得だったので、この方法を編み出しました。トマトの汁一滴も逃したくない！と、よっちの「ドケチ魂」が発動した裏ワザなんです（笑）。



まさかの食材に仰天！ヘルシーホワイトソース

だまし飯度数がどんどん上がりますよ〜。お次はホワイトソースです。

別の耐熱ボウル（丼でもOK）に絹ごし豆腐を入れ、泡立て器でなめらかになるまで混ぜます。牛乳（または豆乳）と片栗粉、塩こしょうを加えてさらに混ぜ、レンジで加熱したら…あら不思議！あっという間にホワイトソースの完成です。





バターや生クリームを使わず、ヘルシーな食材だけで作るので、罪悪感なくたっぷり食べられます。

オーブンもグラタン皿も不要！

いよいよ最終段階の「焼く」作業です。油揚げを焼いたフライパンをさっと拭き、ミートソース（半量）→油揚げ（半量）→ホワイトソース（半量）の順に重ねていきます。これをもう一度繰り返し、最後にピザ用チーズをたっぷりかけます。









蓋をして弱火で加熱し、チーズがとろけたら完成！どう見ても、ラザニアですよね？





ちなみに、私は洗い物を減らすためにフライパンごと食卓に出しちゃいます。

世界一簡単で優しい「だまし飯」

このレシピのいいところは、オーブンも耐熱容器も使わないので、洗い物が劇的にラクなこと。さらに栄養満点、ヘルシーなので罪悪感なし！

「あっさりしていて、いくらでも食べられる！」と実家の両親も大喜びでした。

面倒な工程をすべて省いた、世界一簡単で優しいだまし飯「きつねラザニア」あなたの固定概念を覆すレシピにぜひ挑戦してみてください。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに！

