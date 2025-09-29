東雲うみ、質感やばい！お尻も強調ラバースーツ 「フィット感がすごい」「スタイルも良き」と反響
グラビアアイドルの東雲うみが29日、自身のXを更新。きのう閉幕した『東京ゲームショウ』イベントで着用した衣装の写真を投稿した。
【写真】お尻強調！質感やばい…ラバースーツ姿の東雲うみ
Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題の東雲だが、Xでは「東雲うみ、TGSにて夢のエースパイロットになれました。メカブレイクブース楽しかったなー」と写真を公開。
大胆ボディを強調したラバースーツ姿にネット上では「うみちゃんのナイスバディとスーツの質感 現地で見れた方々が羨ましい」「うみちゃんの神ラインなのにフィット感がすごい」「ピタスーツも着こなせてスタイルも良き」などの声が出ている。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
