中川翔子、双子男児あす出産「人生最大級に、人生が変わる」 巨大お腹ラストナイトに思い記す
双子の男児を妊娠しているタレントの中川翔子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。あす9月30日に出産すると伝えた。
【写真】中川翔子、双子男児あす出産 巨大お腹ラストナイト
中川は「いよいよ明日 双子に会える！今日が、双子がいる巨大お腹ラストナイト！今夜しか書けない気持ちを、絵日記にしました。不思議な、気持ち。人生が変わる前夜、どんな明日からの未来かな。先生たちを信じてがんばります。そしてインスタ、YouTube、X、スレッズ、優しい皆様のメッセージが本当に勇気になりました。本当にありがとう！！みなさんに感謝の気持ちと明日ついに会える双子に！楽しみな気持ちでがんばります！人生最大級に、人生が変わる明日！！みんな！！オラに元気をわけてくれ！！！！！」と記している。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告。出産は計画帝王切開にするとも明かしている。
