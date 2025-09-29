A.B.C-Zが10月29日にリリースする9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』収録曲「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」に参加する作家陣が発表。また、同作品のジャケット写真と新たなアーティスト写真が公開された。

「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」は、作詞をサンプラザ中野くん（爆風スランプ）、作曲をパッパラー河合、アレンジは亀田誠治が担当。本楽曲は10月29日リリースの同アルバムに先行して、10月17日に配信リリースとなる。今年8月から3カ月連続配信シングルの第3弾の同楽曲は、力強くもロマンティックなロックナンバーに仕上がっているという。

さらに、同アルバムの収録曲情報を公開したほか、封入のキャンペーンカード対象で大阪、東京で購入者対象のファンミーティングを来年開催することを発表。ファンミーティングは、各形態に封入される『CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード』に記載のシリアルコード1つで1回応募可能となっている。応募期間は10月28日午前10時から11月2日23時59分まで。

なおオフィシャルホームページでは『80cmアルバム』のイメージ図が公開となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）