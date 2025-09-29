学歴詐称疑惑の静岡県伊東市の田久保真紀市長は、今後の市長就任時、学歴証明書を提出するという新たなルールの制定を発表しました。

◇

29日、月に1度の定例会見を開いた田久保真紀市長。

発表した新たなルールは、10月からの伊東市の市長就任時に、最終学歴の証明書を、就任から21日以内に提出するというもの。現職である田久保市長も対象となります。

記者

「田久保市長は、どういう書類を提出されるのか？」

静岡・伊東市 田久保市長

「最終学歴ですので、私の方は高校卒業の卒業証明書を取りまして、それを提出させていただくと。そのようになります」

会見では、自らの学歴詐称疑惑との関連を指摘する質問が相次ぎましたが、田久保市長は「事務手続きを整理したものだ」と強調。

ただ、最終的には「問題があったと認識しましたので、きちんと解決する方法について事務手続きを整理した」と述べ、自身の問題がきっかけだったことを事実上認める形となりました。

その後、SNSを更新。

「イジワルな質問もいろいろされましたしお腹が空きましたー。念のため全編を動画保存しましたけど、ネットでは既にフルバージョン配信されているみたいですね 受け答えについてもまだまだ研究の余地ありです」