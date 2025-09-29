J2磐田は29日、磐田U-18の監督を務めている安間貴義氏(56)がトップチームの新監督に就任すると発表した。クラブは同日、ジョン・ハッチンソン監督（45）との契約を28日付で解除したと発表していた。

静岡県出身の安間氏は、監督としてFC東京、甲府、富山などを指揮。今季から磐田のU-18監督に就任していた。

安間氏は「このたび、ジュビロ磐田の監督に就任することになり、身の引き締まる想いです。指導者として土台作りをしていただいたクラブで指揮を執る機会をいただけたことに、心より感謝しております。これまで自分の居場所で自分の仕事に集中してきましたが、これからはクラブ全体として成果を上げることが重要だと考えています。最終目標は昇格です。残り7試合、一戦一戦に全力で挑み、全員の力と知恵を結集して勝利を積み重ねてまいります」とコメントした。

そして「昇格はあきらめるべきではない目標です。覚悟を持ってこの挑戦に臨みます。これからも、クラブと共に挑戦し続け、ジュビロ磐田のために全力で戦います。皆さまの変わらぬご支援・ご声援をお願い申し上げます」とファン、サポーターへ呼びかけた。