ZIPANG OPERA、2nd EP表題曲「Ambition」先行配信＆MV公開　EP収録曲の全タイトルも明らかに

ZIPANG OPERAが、11月5日にリリースする2nd EP『Ambition』より、表題曲「Ambition」を10月3日に先行配信し、同日20時にMVを公開する。また、本EPの収録曲の全タイトルが明らかになった。

（参考：ZIPANG OPERA、異なる能力が集まって生まれる芸術的なステージ 1stツアー東京公演レポ）

本楽曲は、これまで数々のZIPANG OPERAの楽曲を手がけてきたSHIBUとYU-Gがプロデュース。グループ名にもあるオペラの要素を織り交ぜながら、ストリングスやピアノを基調に重厚なビートと彼らの個性が際立つメロディー展開で構成された、表現力豊かな一曲に仕上がっている。

歌詞では、人生に潜む矛盾や衝動を真正面から見据え、長くも短くも感じられる“生”という時間の中で、痛みや葛藤、本能と向き合いながら、それでもなお前へと進もうとする姿を描写。運命に抗い、心の奥底から響く“声”に導かれるようにして、自らの生き様を刻んでいく、その過程を通じて誰かの模倣ではなく、自分だけの物語を丹念に紡ごうとする覚悟が込められている。

また、同日に公開となるMVは、“原点回帰”をテーマに、神聖なロケーションで撮影。洗練され凛とした衣装に身を包み、階段やアンティークな風景の中で、それぞれの個性と演技力を活かしながら、人生の困難や歩みを力強く表現。重厚なメロディーと、力強さの中に美しさを湛えた映像が融合した作品に仕上がっている。本日9月29日より、ZIPANG OPERAの公式SNSにてティザー映像が公開となった。

なお、ZIPANG OPERAは、EPのリリースに合わせて大阪と東京にてライブ『ZIPANG OPERA Live 2025 ～Ambition～』を11月に開催。チケット情報は、ZIPANG OPERAの公式ホームページにて。

（文＝リアルサウンド編集部）