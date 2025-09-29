ILLITが、本日9月29日に公開されたユニクロの新WEB CM『ふにっ、ふわっ スフレヤーン』に出演した。

2025 スフレヤーン ふにっ？ふわっ？スフレヤーン 15秒 本WEB CMでは、糸も編み方もすべてをユニクロが開発した素材 スフレヤーンニットをILLITのメンバー全員がそれぞれの個性を活かしたコーディネートで着用している。「ふにっ、ふわっ」という台詞が印象的な映像となっており、MOKAの「ふにっ」、MINJUの「ふわっ」という台詞からスタート。素材感が伝わる「スフレヤーン」のセリフは全員で息を合わせ、続くIROHAとYUNAHは韓国語で「ふわっ」を意味する「푹신（プクシン）」を連続で話すことで、より耳に残るシーンが完成した。

また、WONHEEの「ふにっ、ふわっ 푹신（プクシン）」のセリフでラストシーンへ繋げ、最後はILLIT全員でメンバー同士を抱きしめるようなポーズでスフレヤーンの魅力を表現した。

撮影中、ILLITはたくさんのの笑顔と表現を見せたという。特にメインの着用アイテムであるスフレヤーンニットに関しては「着心地がいい」との感想が多く、WONHEEは「本当にふわふわしていて可愛かったです」とコメント。一方、MINJUは「着心地もよかったけど、シャツに合わせたり、ニットを重ね着したり、色々なコーディネートを楽しめました！」とコーディネートに関して語った。

実際に着てみたいコーディネートについて、MOKAは「ニットの重ね着」、YUNAHは「パンツと合わせてスポーティーな感じに」、IROHAは「スカートとブーツに合わせてモードっぽく」、MINJUは「デニムに合わせてカジュアルに」、WONHEEは「シャツワンピースの上にブルーのニットを合わせたい」と、メンバーの個性が垣間見えるコメントをそれぞれが寄せている。最後に「私たちがCMで着ているスフレヤーンをぜひチェックしてみてください！」というメッセージも残した。今回の撮影の様子はメイキング映像にて視聴可能だ。

撮影後に実施したインタビューでは、「スフレヤーンニットはふわふわしていて着心地が良かった」とコメントしたIROHAに続き、WEB CMの中で「もう1回！」のセリフシーンで登場したクマの人形についてMOKAがコメントする場面も。YUNAHは「スフレヤーンは着心地が良いのでスフレヤーンを着ているメンバーを思わず抱きしめたくなりました」と、WEB CMの最後に登場するポーズを連想させるコメントを寄せた。

あわせて、WEB CMに連動したILLITのグループ／ソロのグラフィックも同時公開。同グラフィックでは、スフレヤーンニットだけでなく、メリノウールやカシミヤニットを着用している。

さらに、ユニクロの店内でしか聞けない放送にも出演。ILLITの楽曲を活用したSNS企画含め、多角的に展開していくとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）