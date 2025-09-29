JR東日本が、人気アイドルグループ”SixTONES”を起用したキャンペーン「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」を10月1日（水）からスタートします。この企画の目玉は、新曲「Shine with U」をアレンジした楽曲が、東京・上野・大宮駅の新幹線ホームで発車メロディとして流れることです。さらに、東北新幹線の車内限定でメンバーの特別音声コンテンツが聴けるほか、ARフォトフレームやオリジナルグッズのプレゼントなど、東北への旅が格段に楽しくなる「神企画」が満載です。

SixTONESの新曲「Shine with U」がキャンペーンを彩る

今回のキャンペーンに合わせて書き下ろされたSixTONESの新曲「Shine with U」が、様々な場面で登場します。メンバーが出演するテレビCMは10月1日から全国で放映開始。

さらに、2025年10月1日(水)〜2026年3月31日(火)の期間限定で、東京駅、上野駅、大宮駅の新幹線ホームでは「Shine with U」をアレンジした楽曲が発車メロディとして使用されます。SixTONESの楽曲に見送られて旅が始まる、特別な体験ができます。

東北新幹線でメンバーの声を聴く「車内限定 音声コンテンツ」

東北新幹線（郡山駅〜新青森駅間）に乗車すると、特別な音声コンテンツが楽しめます。音声ARアプリ「Locatone （ロケトーン） TM」を利用すると、SixTONESメンバー6名が東北各県の見どころを紹介するオリジナル音声を体験できます。ソニーの空間音響技術が活用されており、まるでメンバーがすぐそばにいるかのような臨場感を味わえる、ファン必聴のコンテンツです。

メンバーと一緒に記念撮影！東北12駅「ARフォトフレーム」

東北エリアの12駅では、SixTONESのメンバーと一緒に写真が撮れるオリジナルデザインのARフォトフレームが用意されます。対象駅に設置されたポスターの二次元コードをスマートフォンで読み込むと、画面上にフォトフレームが出現。メンバーとの思い出の一枚を撮影することができます。旅の記念が、より特別なものになりそうです。

対象駅: 新青森、七戸十和田、盛岡、新花巻、秋田、田沢湖、さくらんぼ東根、山形、赤湯、仙台、福島、郡山

新幹線チケット利用で応募！ここでしか手に入らないオリジナルグッズ

2025年10月1日(水)〜12月19日(金)の期間、新幹線チケットを利用した方を対象に、抽選でオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンが実施されます。賞品は、SixTONESメンバーがデザインした「オリジナル駅名標キーホルダー」で、抽選で600名様に当たります。キャンペーンへの参加には、JRE POINTウェブサイトからのエントリーが必要です。利用回数が増えるほど当選確率が上がります。

「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」キャンペーン概要

「もっと楽しく。もっと遠くへ。新幹線の旅を、僕らといっしょに。」をキャッチコピーに 、SixTONESと共に東北の旅の魅力を発信するこのキャンペーンは、2025年10月1日(水)〜2026年9月30日(水)の約1年間実施されます。キャンペーンサイトは10月1日11時にオープンし、CMやメイキング動画なども公開される予定です。

SixTONESとJR東日本がタッグを組んだ「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」キャンペーンは、新幹線での旅を「聴く」「撮る」「もらう」の3方向から楽しませてくれる、ファンにとっては見逃せない企画です。新曲の発車メロディが響く駅、メンバーの音声コンテンツが流れる車内、ARで一緒に写真が撮れる駅など、東北への旅が忘れられない体験になること間違いなしです。約1年間にわたるこのキャンペーンを、ぜひ隅々までチェックして楽しんでみてください。

