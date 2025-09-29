【レポート】のん、“史上初の女性棋士”目指す役柄で猛特訓！「ご飯を食べてるときもテレビを見るときも駒を触りながら過ごした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の『配信直前プレミアイベント』が行われ、主演を務めるのんをはじめ、藤木直人、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加、中村獅童が登壇した。

■のん、念願の配信開始に喜色満面

本殿での大ヒット御祈祷を終えて、ステージにラインナップしたキャスト陣。“史上初の女性棋士“を目指す国見飛鳥を演じたのんは「この作品にはとても気合いが入っていましたので、観ていただけるのがうれしいです」と念願の配信開始に喜色満面。

「将棋はやったことがなくて駒に触るのも初めて。チャレンジングな要素もありつつ、ここまで笑顔がなくぶっきらぼうで態度が悪い役は今までありません。そんな飛鳥が魅力的になるよう演じました」とこだわりを明かしたのん。

さらに、役作りのために「1日100回駒打ち練習をすれば絶対うまくなる聞いて、ごはんを食べているときもテレビを見ているときも手は将棋盤で、ずっと駒を触りながら過ごしました」とストイックな猛特訓ぶりを披露し、観客を驚かせた。

そんなのんは、飛鳥とバディを組む藤堂成悟役の藤木直人とは本作が初共演。のんは「スラッとされていてカッコ良くて『ヒャー！』となった。藤堂として荒っぽくてワイルドなキャラは新鮮で痺れました」と目を丸くすると、藤木は「のんさんと初対面したときは…実在するんだと思った。唯一無二のオリジナルな方で、単なる一俳優ではなくていろいろな表現をされているから」と初共演を喜んだ。

一方で、元将棋連盟会長・安藤鉄斎役の西岡徳馬は、初共演ののんの印象を聞かれると「会うたびに誰かに似ているなあと思っていたけれど、将棋を指すシーンで正面から顔を見たときに『さえちゃんだ！』と思った。さえちゃんとは小学2年生の僕の孫娘」と紹介。これにのんは「現場でもそれをお聞きして写真も見せていただきました。キラキラしている子で、そんなさえちゃんに似ているなんてすごくうれしいなと光栄でした」と声を弾ませた。

さらに、本作が約10年ぶりの共演となる藤木と飛鳥の父で将棋界のカリスマ・結城彰一役の中村獅童。藤木が「同い年でシンパシーを感じていたので、撮影中は思わず控室でハグしました」と振り返ると、中村も「僕も同い年だからうれしかった。仲良しなんです」とニヤリ。

一方、中村はのんとの初共演について「しゃべりたいことはいっぱいあったけれど、役柄が役柄なので。 クランクアップ数日前にひと言ふた言しゃべったくらいで、寡黙な中村獅童でいました」と振り返ると、のんは「最初にご挨拶したときは無言で一礼してくださったけれど、それが役のためだと気づき始めて、その緊張感がお父さんとのシーンで作られていったのでありがたかったです」と中村からのあえての距離感に感謝。

ただ「ギリギリまで『どっちだろう!?』とヒヤヒヤしていましたが、きっと役のためにやってくれているという方を信じて」と本音もこぼして会場の笑いを誘った。

■中村獅童らの誕生日をサプライズ祝福

また、結城龍也役の森愁斗は義理の姉・飛鳥と反目する役どころだが、実の兄で10人組ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSのメンバーとしてともに活動している森英寿とはとても仲が良いと告白。

森が「仲が良すぎてトイレも一緒の個室に入ります」と続けると、これには会場全体がざわつき、のんからも「特殊ですね…」と驚かれると、森は「僕としては23年それで普通に仲の良いお兄ちゃんとして慣れているけれど、皆さんが今そういう反応をするということはちょっと異常なのかな？（笑）」と自覚した様子で語った。

なお、龍也の婚約者・早見由奈役の鳴海唯は「数秒前まで森さんの印象についておおらかで優しい人だと言おうとしていたけれど、ユニークな話をしてくださったことで印象が変わりました」と珍エピソードに驚きを隠せない様子だった。

そしてイベントの終盤では、のんからの「今日はお祝いしたい方がいます！」の発声で、9月14日に誕生日を迎えた中村、9月18日に誕生日を迎えた森、そして10月5日に79歳の誕生日を迎える西岡の3人にサプライズでバースデーケーキが登場。

将棋のデザインが施された3つの『MISS KING / ミス・キング』特製バースデーケーキで誕生日を祝福された西岡は「これ食べられるの!? 今舞台の稽古中だから稽古場に持って行こうかな？」と大喜びだった。

ラストには、主演ののんから「今回のドラマは将棋を題材にした復讐劇ですが、日々生きていると落ち込むことや悩むこと、立ち止まってしまうこともあると思います。でもこの復讐劇を見ると、エネルギーをもらって前に進む勇気が持てます。『MISS KING / ミス・キング』を見て明日の活力にしていただけたらうえしいです。是非とも最終話までご覧ください」と視聴者へのメッセージが贈られると、会場は温かい拍手に包まれ、イベントは幕を閉じた。

『MISS KING / ミス・キング』（全8話）の初回は、9月29日20時からABEMAで無料配信、Netflixで世界同時配信される。

■番組情報

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』

2025年9月29日（月）20時より無料配信（全8話）

＜第1話＞

放送日時：09/29（月）20:00～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル

キャスト：

のん

藤木直人

倉科カナ

奥貫薫

森愁斗

鳴海唯

・

西岡徳馬

・

山口紗弥加

中村獅童

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

【ストーリー】

天才棋士の父のもとに生まれた飛鳥（のん）。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時父はふたりを捨てて出ていってしまう。母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた父は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生えた飛鳥は、復讐心に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと足を踏み入れる。そして「史上初の女性棋士」を目指すことになる。

