水戸がDF沖田空の交通事故を公表。駐車する際に後続車両と接触「交通安全の取り組みを徹底してまいります」
J２の水戸ホーリーホックは９月29日、DF沖田空が交通事故を起こしたことを報告した。
事故は９月27日の午後７時10分頃、水戸市河和田１丁目の飲食店の駐車場にて発生。沖田が乗用車を運転し、駐車をする際に後続車両と接触したという。
なお警察への届け出、事故処理等はすでに完了しており、相手の方や沖田にもこの事故による怪我はないようだ。
今回の件について、クラブは「交通事故再発防止のため、引き続き全選手、関係者に向けて交通安全の取り組みを徹底してまいります」としている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
事故は９月27日の午後７時10分頃、水戸市河和田１丁目の飲食店の駐車場にて発生。沖田が乗用車を運転し、駐車をする際に後続車両と接触したという。
なお警察への届け出、事故処理等はすでに完了しており、相手の方や沖田にもこの事故による怪我はないようだ。
今回の件について、クラブは「交通事故再発防止のため、引き続き全選手、関係者に向けて交通安全の取り組みを徹底してまいります」としている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介