Image: WeatherlyJapan

「最近、会話の一部が聞こえにくいことがある」

「周囲の音が気になって、人の声が聞き取りにくい」

こんな方におすすめしたいのがAI技術でノイズを除去する集音器「KIKOE EAR」。スタイリッシュな見た目で、日常の「聞こえにくい」をサポートします。

クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトが終了間近となったので、販売が終わる前に改めて「KIKOE EAR」の魅力をご紹介します。

見た目はまるでイヤホン

Image: WeatherlyJapan

「KIKOE EAR」は、周囲の音を拾って耳に届ける集音機能を備えたイヤホン型の製品です。

補聴器のような見た目に抵抗がある方でも、カジュアルに取り入れやすいデザイン。

耳に装着しても、一般的なワイヤレスイヤホンのように自然に使えます。

Image: WeatherlyJapan

AIが人の声と雑音を区別

Image: WeatherlyJapan

従来の集音器は、すべての音を均等に大きくすることで、かえって雑音が気になることがありました。

「KIKOE EAR」は、雑音を軽減し、人の声を聞き取りやすく感じられるよう設計されています。

内蔵AIの独自アルゴリズムが人の声と雑音の識別を試みて、人の声を中心に音量が調整されます。

スマホとの連携は不要。シンプル操作ですぐ使える

Image: WeatherlyJapan

Bluetoothなどの接続設定は不要で、耳に装着するだけですぐに使えます。

操作はイヤホンを軽くタップして、音量を3段階で調整可能。

Image: WeatherlyJapan

最大30時間の連続使用が可能なので、外出先でも長時間利用できます。

家族や大切な人へのプレゼントにも

Image: WeatherlyJapan

スマートな見た目でシンプルに使える「KIKOE EAR」は、ギフトとしても選びやすいアイテムです。

普段の生活で「少し聞こえにくいことが増えてきた」と感じていても、補聴器を装着するのは抵抗がある人も多いといいます。

「KIKOE EAR」ならイヤホン型で見た目もスタイリッシュなので、「補聴器はイヤ」という方にも取り入れやすいデザインです。

「少し音が聞こえにくい」という不便さを和らげ、大切な人との会話やテレビ・映画をより楽しめるきっかけになるかもしれません。

「KIKOE EAR」は現在、クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。以下のページから詳細を確認いただけます。プロジェクトは終了間近なので、気になる方はお早めにチェックを！

Image: WeatherlyJapan

Source: machi-ya