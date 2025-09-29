アン・ボヒョンも出ていた… “愛憎ドラマの女王”イ・ユリの2018年作『かくれんぼ』放送＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優イ・ユリが主演を務めた連続ドラマ『かくれんぼ』（2018年）が、CSホームドラマチャンネルであす9月30日から放送される。毎週火・水曜の午後3時20分〜ほか。
【動画】アン・ボヒョンも出ていた… 愛憎劇『かくれんぼ』予告編
『福寿草』『凍える華』や『私はチャンボリ！』などで“愛憎ドラマの女王”と称されるイ・ユリが、今作では、令嬢スアの身代わりとして秘密裏に養女になったヒロイン・チェリを熱演。孤独と闘いながら、家族と会社のために血のにじむ努力を重ねる壮絶な生き様を見事に体現し、「2018 MBC演技大賞」最優秀演技賞を受賞した。
物語は、20年後にスアの生存が判明し、2人が再会することで壮絶な愛憎劇が幕を開ける。純粋に育ったスアが真実を知った時、愛する男の心を奪い、自身の人生を奪ったチェリンへの憎悪を募らせ、次第に追い詰めていく…。
『私の男の秘密』のソン・チャンウィ、『勇敢無双 ヨン・スジョン』のオム・ヒョンギョン。さらに『梨泰院クラス』のアン・ボヒョンも弁護士役で出演。
■あらすじ
大手化粧品会社メイクパシフィックで後継者として活躍するチェリン（イ・ユリ）。知性と美貌と家柄を兼ね備え、世間から羨望の眼差しを向けられるが、その裏には大きな秘密を抱えていた。チェリンは幼い頃、創業者の孫娘スアの厄を移す身代わりとして、児童養護施設から引き取られた身寄りのない子だったのだ。
ところがある日スアが誘拐されたことで、チェリンはスアの代わりとして生きることを強要される。その後家族として愛されることなく、会社の創業者である祖母に虐げられ、自分の感情を殺して一家の“駒”として生きるチェリン。会社の経営難のために財閥の御曹司 ジェサン（キム・ヨンミン）と政略結婚させられ、そこで財閥一族に仕えるウニョク（ソン・チャンウィ）と出会う。心を閉ざして生きる、似た境遇の2人の距離は徐々に縮まっていき…。
一方その頃、娘を失い心の病を患っているチェリンの養母ヘラン（チョ・ミリョン）は、化粧品訪問販売員のヨンジュ（オム・ヒョンギョン）と出会う。そしてヨンジュに愛娘スアの面影を感じ、執着する。初めは迷惑がるヨンジュだったが、恋人のウニョクの心が次第にチェリンに向かっていることを知り、彼女を苦しめるためにある計画を企てる。全24話、日本語字幕版。
■主要キャラクター
ミン・チェリン役／イ・ユリ
韓国を代表する化粧品会社メイクパシフィックの専務。周囲からは羨望のまなざしで見られているが、実は児童養護施設出身の養女という秘密を抱えている。
チャ・ウニョク役／ソン・チャンウィ
テサングループの後継者ジェサンの秘書兼運転手で、監視役も担う。
ハ・ヨンジュ役／オム・ヒョンギョン
メイクパシフィックの訪問販売員。ウニョクとの結婚を控え、貧しくも幸せに暮らしている。
ムン・ジェサン役／キム・ヨンミン
テサングループの後継者。生まれつきの傲慢さとわがままさはあるが、憎めないキャラクター。バツ2でチェリンとは3回目の政略結婚。
演出：シン・ヨンフィ
脚本：ソル・ギョンウン
