「西武２−０ロッテ」（２９日、ベルーナドーム）

ロッテは打線が沈黙し３連敗を喫した。

今季３度目の対戦となった西武・渡辺に対し、６回２安打無失点の好投を許した。これで今季２１イニングでわずか１得点。苦手相手にこの日も苦戦した。

２点を追う七回は２番手・山田に対し１死からの３連打で満塁の好機を掴んだが、９番・小川は二ゴロ、１番・西川も二ゴロに倒れた。八回も無死から寺地の左越え二塁打、高部の中前打で一、三塁としたが、４番・上田が三振、代打藤岡は一ゴロ併殺に倒れた。

先発の石川柊は走者を出しながら粘りの投球を続けたが、六回途中７安打２失点で７敗目となった。二回にネビンに先制ソロを被弾。六回は３連打で無死満塁とされ、１死を取ったところで降板。２番手・八木がセデーニョに適時打を浴びた。

石川柊は「粘り強く投げれた部分もあるんですけどやっぱり六回、ああいった形で八木に負担掛けさせたっていうところは申し訳なく思うところでもありますし、悔しい部分でもあります。都志也（佐藤）と話しながら、思い通りに投げれていない部分もありながらも良い感じで投げれていただけにあとひとつっていうところは悔しいですね」とコメントした。