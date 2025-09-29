【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 0ー4 鹿島アントラーズ（9月27日／豊田スタジアム）

【映像】股抜き直後に衝撃の表情

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、綺麗な股抜きパス後に衝撃の表情をみせた。その様子がファンの間で話題になっているようだ。

J1リーグ第32節で鹿島と名古屋グランパスが対戦。その40分のことだ。

鈴木は流動的な動きで右サイドでのパスワークの起点になると、マッチアップした名古屋のMF中山克広の股の間を完璧に通し、ボックス内の右に走り込むMF松村優太へパスを出した。結果的にはMF森島司にカットされたが、鈴木は満面の笑み。左足で右方向にトラップした後にタイミングをずらす右足インサイドキックで中山の股間を開けさせ、中山の慌てて閉じる対応も無効化させた。駆け引きで上回ったことを証明した自身の完璧な股抜きパスにご満悦な様子だった。

実況・岡田健太郎氏も思わず「鈴木の表情が印象的ですが」とコメントするほどの笑顔で、解説・名良橋晃氏は「ここで時間とスペースが作れますからね。攻撃の引き出しも多いです。周りが走れば良いボールが供給できますし、鈴木優磨選手自身もゴールを取れますからね」と攻撃センスの高さを称賛している。

ファンもSNS上で反応。「優磨の見えてるスペースは本当に10番タイプ」「股通して笑いながら見てる優磨も面になる笑」「ベッカムと家長を足して2で割ったような感じやな」「これでわらってるんだもんなーすげーよ」「楽しんでるんやなー」と話題になった。

試合は鹿島が4ー0で勝利し、今シーズン20勝目を挙げた。2位のヴィッセル神戸と勝点差「4」を付けて首位を堅持するチームの中心にいる背番号40の一挙手一投足に目が離せない。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）