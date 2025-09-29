爪切りをされると察知したみにらくん。必死に抵抗しましたが最後には奥の手で無事済ませられたようです。こちらの動画は執筆時点で3.7万回再生され、「しがみつきは可愛くてたまらない」「逃亡するの可愛い」といった視聴者のコメントが集まりました。

【動画：爪切りをするために猫を抱き上げたら…】

爪切り嫌いの猫

Youtubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、爪切りに抵抗する猫の動画。

ミヌエットのみにらくんは、爪切りが大の苦手だそう。この日もなんだかいつもと違う雰囲気に、爪切りが始まるのではないかといち早く察知。落ち着かない様子だったとか。

案の定現れた爪切りの匂いを嗅ぐと、途端に泳ぎ始める目。動揺して動けなくなってしまったようです。

そのまま逃げる余裕もなく、あっけなくママさんに抱き上げられたんだとか。しかし、不満そうな表情でくねくねと身をよじらせ、逃げる気満々だったそうです。

穏やかな猫の可愛い抵抗

再び仰向けに抱かれるみにらくん。逃げないように足をホールドされると、せめてもの抵抗とママさんの腕にしがみついたんだとか。本人は必死の形相ですが、あまりに可愛らしい仕草に、思わず笑ってしまいます。

なんとか爪切りの準備を進めるママさんですが、今度は前足を大きく突っ張り、断固拒否の構え。体をのけぞらせ、キック攻撃も飛び出したそう。くねくねと体をよじらせ、最後には逃げられてしまったんだとか。

食いしん坊の最適解

嫌がってはいますが、爪切りは大事な健康管理。再び捕獲してチャレンジするも、どうしても受け入れられないみにらくん。そんな攻防を経て、飼い主さんはついに最終手段に出ることにしたそうです。

抱っこされているみにらくんにパパさんが大好きなおやつを差し出すと、大喜びでペロペロ。少しずつ食べさせている隙に、ママさんが爪を切る連携プレー！

すると、先ほどまでの苦労が嘘のように、みにらくんが気づかないままスムーズに切れたのだそう。

終わった後はパパさんの手に思い切りキックをしてストレス発散。食いしん坊でマイペースなところがなんとも可愛らしいみにらくんでした。

こちらの動画には「嫌な爪切りより食欲に勝てないみにら君」「おやつがあればOKなのね」と、おやつで嫌なことも気にならなくなってしまうみにらくんに、思わず笑ってしまった視聴者のコメントが寄せられました。

Youtubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、表情豊かなみにらくんと飼い主さんの笑い溢れる日々を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。