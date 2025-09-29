YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、甘えん坊な「プリン」くんの可愛すぎる姿。マンチカン特有の短い手足で、ママさんの腕にギュッとしがみついたそうで…？

動画は136万回再生を突破し、「想像より短くて可愛いww」「かわいすぎて心臓が止まりそう」「ぬいぐるみみたい♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママの膝の上で甘えていた短足猫→突然噛みついてきて、『腕を上げる』と…】

くねくねプリンくん

マットの上で寝転がっているのは、甘えん坊な茶トラマンチカンのプリンくん。くねくねと体をこすりつけるような動きをしていたそうで、その姿を見たママさんは「モフるしかない！」と、プリンくんのお腹を撫でたといいます。

ふみふみをしたり、のびーと体を伸ばしたりしながら、モフモフなむっちりボディをくねくねさせるプリンくん。思わず触りたくなってしまうような魅力的な姿に、ママさんも何度もモフってしまったそうです。

甘えん坊なプリンくん

今度はママさんの膝の上で甘えることにしたようで、力を抜いて完全に身を委ねる体勢に。甘えん坊モード全開のプリンくんからは、癒やし効果抜群の大きなゴロゴロ音が聞こえていたといいます。

ママさんがお腹を撫でていると、プリンくんはふみふみを始めたそう。さらに撫で続けているとプリンくんはされるがままだったそうで、あまりの可愛さにママさんはメロメロに。ママさんとプリンくん、どちらにとっても至福の時間となったようです。

腕にギュッ！

プリンくんとの平和なひとときを堪能していたママさんでしたが、突然プリンくんがママさんの手をガブリ！甘えん坊モードから遊びモードに切り替わり、ママさんの腕を服の上から噛んでいたそう。そして、ママさんが腕を持ち上げてみると…。

服に噛みついたまま、腕にギュッとしがみつくプリンくんの姿が…！短い手足で抱き締めるようにしていたそうで、ママさんが腕を軽く振っても離れなかったのだとか。「ぜったい離さん」としがみつく姿が、たまらなく可愛いプリンくんなのでした。

投稿には「鼻血出そうなくらい可愛い」「プリンちゃんはサイズ感が反則級に可愛過ぎる♡」「可愛過ぎて変な声出た(笑)」「短い手足で頑張ってフミフミしてるの萌える～♡」「ニヤニヤが止まらない」「こんなことされたら、逆に離したくなくなる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんと弟分のメルくんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊のプロプリンくんと甘えん坊修行中のメルくん、それぞれの可愛さに癒されますよ。

写真·動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆:くるみ

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。