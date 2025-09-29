PO進出逃したメッツへ地元紙辛辣

米大リーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦が行われた。プレーオフ（PO）進出には勝つしかないメッツだったが、敵地でマーリンズに0-4で敗戦し、終戦。15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝契約当時）でフアン・ソト外野手を獲得するなど大型補強を敢行も、不甲斐ない結末に地元紙は酷評を展開した。

メッツがドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）に進出するためには、この日のマーリンズ戦に勝利し、かつレッズが敗れる必要があった。ただ、0-0の3回1死一、二塁の好機にソトが痛恨の併殺打に倒れるなど、打線は散発5安打で得点を挙げられず。完封負けでシーズン終了となった。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」は「マーリンズ戦の敗北が狂ったシーズンを終わらせ、メッツは完全な崩壊へ」との見出しで記事を掲載。高額資金を投じた強化を引き合いに「チームオーナーのスティーブ・コーエンは大惨事に沈んだ。年俸総額3億4000万ドル（約506億円）を確かに有効活用できたはずだ」と、糾弾している。

メッツは後半戦に失速。プレーオフ進出は濃厚とされてきたが、9月は8連敗を喫するなどまさかの結末に。その要因として「主に酷い先発陣により損なわれたものだ」と言及。「主犯格はコウダイ・センガ、デビッド・ピーターソン、マネイア……。センガはレギュラーシーズンの最後の1ヶ月のほとんどをマイナーリーグで過ごし、自身の悩みを改善しようと努めた」と、負傷の影響でマイナー落ちを経験した千賀滉大にも非難の矛先が向けられた。



