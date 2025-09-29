元AKB48のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜がこのほど、自身のインスタグラムを更新。自身がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」が28日で3周年を迎えたことを発表した。



【写真】こじはる社長自らの大胆ショット！ウインクがたまりません

小嶋は28日の投稿で「ROSIER by Her lip to ブランドローンチから3周年を迎えました あっという間ですね」と報告。「ありがたいことにたくさんの方にご愛用いただき、女性の日常に寄り添うブランドとして多くの方に愛していただけていることを心から嬉しく思います。いつも本当にありがとうございます」とユーザーに向けて、喜びの想いを記していた。投稿には、同ブランドのセクシーなランジェリーを自ら着こなす写真も添えられた。



この投稿には小嶋のファンだけでなく、ブランドのユーザーからも感謝の声が多数。「ROSIERを身に付けていない日はないんじゃないかな？というくらい生活に浸透して、なくてはならない存在です」「ずっと可愛いの最前線にいらっしゃるの本当に素敵です」「小嶋さんの色気がダダ漏れ」「可愛いすぎる社長」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）