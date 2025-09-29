タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が激変した姿を見せた。

２９日までにインスタグラムで「毎日、携帯の着信に怯えながらそれでも朝を迎えられたことに感謝しかない毎日 インスタ頑張ってＵＰしたらみんなのコメントが優しすぎて泣いた」と心境を吐露。

「でも笑顔の裏で止まってる心はいつ明るくなるんだろーね ギャルマインドよ、早く戻ってこい」と自らを鼓舞し、派手なギャル風のコーデをアップした。

ＧＥＮＫＩＮＧ．といえば、２０１７年５月にタイで６時間におよぶ性別適合手術を受け、男性から女性に。同年７月に戸籍上で女性となり、８月には戸籍上の「本名変更」で元輝（げんき）から沙奈（さな）に変わった。２１年の誕生日に「１１月１８日、本日３７歳になりました」と年齢を初公表。２３年４月に「芸名はＧＥＮＫＩＮＧから．を追加してＧＥＮＫＩＮＧ． 名前は、田中沙奈から田中佐奈に」と改名を発表。同１０月に「ＭＡＸ６８ｋｇから今は５２ｋｇ」と１６キロ減量も報告し、身長については「私は１７３ｃｍです」と明かしている。

近況報告にフォロワーから「何があったのかな」「休める時はゆっくり休んでね」「心配」などの声が。さらに「なんでそんに綺麗なの」「どんどん痩せてクゥ」「ドタイプ」「綺麗すぎる」「あゆかと思った」「一瞬アユかと思った」とビジュアルを絶賛する声も上がっていた。