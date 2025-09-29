夜の営みがうまくいかないのはなぜ？ 夫は排卵日付近になると執拗に迫ってくるが…／この村、ヤバイ。
『この村、ヤバイ。 夫を寝取る女、子作りを支配する親族、全員に天罰を』（サレ妻真美：原作、みさき：漫画/KADOKAWA）第5回【全8回】
都会で多忙な日々を送っていた稲倉夫婦。子作りを考えつつもお互いに仕事が忙しくそんな余裕もない中で、夫・祐介の育ての親・秋子の提案を受けて田舎のヒオキ村へ移住することを決める。しかし、いざ村を訪れると、村人達は稲倉夫婦の子作りに過度な干渉をしてきて、その異様な様子に違和感を覚える妻・真美。一方、夫は幼馴染・優子の猛烈なアピールにより不倫関係に発展してしまい、さらに優子の妊娠まで発覚して、真美は村の中で孤立無援状態になってしまう。この村の異常な現状の裏には、“子ども”が鍵となる隠された計画があった――？ 移住してきた夫婦の子作りに異常に干渉する村で巻き起こる『この村、ヤバイ。 夫を寝取る女、子作りを支配する親族、全員に天罰を』をお届けします。
