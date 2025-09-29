A.B.C-Z、新アートワークなどアルバム情報を一斉解禁 豪華布陣楽曲＆ファンミ開催も決定
4人組グループ・A.B.C-Zが10月29日にリリースする9枚目のアルバム『CRAZY ROMANTIC!』の新情報が29日、一斉に解禁した。
【画像】サングラスなし姿もかっこいい！真っ赤なスーツでキメるA.B.C-Z
先行して10月17日に配信されるシングル「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」は、8月から続く3ヶ月連続配信企画の第3弾。作詞を爆風スランプのサンプラザ中野くん、作曲をパッパラー河合、アレンジを亀田誠治が手がけることが明らかになった。豪華布陣による力強くもロマンティックなロックナンバーに仕上がっているという。
さらに今回の発表では、新アーティスト写真やアルバム各形態のジャケットも公開。収録曲の詳細に加え、封入特典キャンペーンカードを使用した購入者対象のファンミーティングを来年、大阪と東京で開催することも発表された。
また、公式サイトではこれまで“謎”として注目を集めていた「80cmアルバム」のイメージ図も公開した。
