女子生徒たちが見守る中、サッカー部の人気者が崖の上のゴミに気がついて!?／伊藤潤二傑作集10 生霊の沼
『伊藤潤二傑作集10 フランケンシュタイン』（伊藤潤二/朝日新聞出版）第2回【全3回】
学校の裏の沼には、女の幽霊が若い男を引きずり込むという噂があった。ある日、美化委員たちが沼の清掃を行うと、サッカー部の人気者・小島が沼に転落してしまう。夜まで捜索されるも小島は発見されず、さらにその沼で美化委員の男子生徒ふたりが水死体で発見されて…。『伊藤潤二傑作集10 フランケンシュタイン』に収録の「生霊の沼」を、再掲載でお届けします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
